भूगोल को व्यावहारिक जीवन से जोड़कर समझें : प्रदीप
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:18 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:18 AM IST
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राजौंद। किठाना कॉलेज ऑफ एजुकेशन में विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन और भूगोल विषय की व्यावहारिक समझ विकसित करने के उद्देश्य से भूगोल विषय पर विस्तार व्याख्यान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज के पूर्व प्राध्यापक प्रदीप कुमार ने मुख्य वक्ता के रूप में विद्यार्थियों को संबोधित किया। प्रदीप कुमार ने भूगोल विषय के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन तथा मानव एवं पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भूगोल को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि इसे दैनिक जीवन और वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों से जोड़कर समझना आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों को मानचित्र अध्ययन, भौगोलिक घटनाओं के विश्लेषण तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संतुलन बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है और विद्यार्थियों को प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति अपनी भूमिका निभानी चाहिए।
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