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Kaithal News: गरीब बेटी के कन्यादान में समिति ने दिए 61 हजार रुपये

Sun, 20 Sep 2026 11:17 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 11:17 PM IST
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The committee contributed 61,000 for the Kanyadan of a girl from a poor family.
चेक सौंपते हुए समिति सदस्य। विज्ञप्ति
कैथल। नर सेवा को नारायण सेवा मानकर जरूरतमंद परिवारों की सहायता करने वाली कठवाड़ यूएसए सेवा समिति ने गरीब परिवार की बेटी के विवाह में आर्थिक सहयोग कर समाजसेवा की मिसाल पेश की। समिति की ओर से विवाह के अवसर पर परिवार को 61 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। यह राशि लड़की की दादी सुकमा देवी को सौंपी गई। समिति के प्रतिनिधि जागर सिंह, सरपंच प्रतिनिधि मेजर सिंह, पूर्व सरपंच धर्मपाल सिन्हा, संजय प्रजापति और सावन शर्मा ग्योंग ने कहा कि समिति का उद्देश्य समाज के जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाना है। आर्थिक अभाव के कारण किसी गरीब परिवार की बेटी का विवाह प्रभावित न हो, इसके लिए समिति अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करती रहेगी। उन्होंने कहा कि समाज के सक्षम लोगों को भी जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। इससे आपसी सहयोग और भाईचारे की भावना मजबूत होगी। ग्रामीणों ने कहा कि जरूरत के समय किसी परिवार के साथ खड़ा होना ही सच्ची समाजसेवा है।

चेक सौंपते हुए समिति सदस्य। विज्ञप्ति

चेक सौंपते हुए समिति सदस्य। विज्ञप्ति

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