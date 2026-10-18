Kaithal News: सम्राट मिहिर भोज की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई

राजौंद। शहर में सम्राट मिहिर भोज की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने एकत्रित होकर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में सम्राट मिहिर भोज के शौर्य, पराक्रम और गौरवशाली इतिहास को याद किया गया। समाज के लोगों ने कहा कि सम्राट मिहिर भोज ने अपनी वीरता और पराक्रम से इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान बनाया। उनका जीवन और राष्ट्र के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके आदर्शों को अपनाकर समाज में एकता, भाईचारे और सामाजिक समरसता को मजबूत किया जा सकता है। इस मौके पर डॉ. श्याम राणा, प्रमोद राणा प्रधान, जॉनी राणा, मोहन राणा, योगेश राणा, एडवोकेट विशाल राणा, संग्राम राणा, सन्नी राणा, मोनू राणा, अंकित राणा, रिंकू राणा, शेखू राणा, अंकुर राणा, साहिल राणा, अंशुल राणा और गुरमेल सहित समाज के अनेक लोग मौजूद रहे।

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