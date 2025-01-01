Kaithal News: सड़क हादसे में किशोर की गई जान, परिजन ने रोड जाम कर जताया रोष

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हादसे में गंभीर चोटें लगने के कारण नवजोत सिंह ने दम तोड़ दिया। नवजोत सिंह के पीछे बाइक पर उनकी दादी भी बैठी थी। हादसे में उन्हें भी चोटें आई हैं।बुधवार को पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट मृतक के परिजनों ने सीवन थाने के बाहर कैथल-पटियाला मुख्य मार्ग पर तीन घंटे जाम लगाकर रोष जताया। ट्रैक्टर ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग के लिए थाना सीवन के सामने जाम लगा दिया। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाकर जाम खुलवाया।गांव ककहेडी निवासी पूर्ण सिंह ने थाना सीवन में दी शिकायत में बताया कि मंगलवार रात उनका बेटा नवजोत सिंह अपनी दादी बलवीर कौर को मोटरसाइकिल पर लेकर गांव की ओर आ रहा था। पाबसर रोड पर कांगथली की तरफ से एक ट्रैक्टर-ट्राली आ रही थी। आरोप है कि ट्रैक्टर चालक ने बिना इंडिकेटर दिए बिना डेरा जाने वाले रास्ते की ओर कट मार दिया जिससे हादसा हुआ।