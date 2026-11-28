अनाज मंडी कलायत में विर्क प्लेस के सामने तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से भाग गया। मृतकों की पहचान कलायत निवासी अरविंद (40), उसके बेटे अनुग्रह उर्फ हनी (10) और गांव कोलेखा निवासी भुट्टो (35) के रूप में हुई है। तीनों एक ही स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर कलायत की ओर जा रहे थे। आरोप है कि स्कॉर्पियो चालक ने बाइक को टक्कर मारने के बाद सड़क पर गिरे तीनों के ऊपर से दो बार गाड़ी चढ़ाई। हादसे के बाद तीनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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पुलिस के अनुसार अरविंद अपने बेटे अनुग्रह और भुट्टो के साथ बाइक पर सवार होकर कलायत जा रहा था। जब वे अनाज मंडी में विर्क प्लेस के सामने पहुंचे तो तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों सड़क पर गिर गए।आरोप है कि बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद चालक ने भागने के प्रयास में सड़क पर गिरे तीनों लोगों के ऊपर से दो बार गाड़ी चढ़ा दी। इसके बाद वह स्कॉर्पियो समेत मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी और तीनों घायलों को कलायत के निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।हादसे में अरविंद अपने पीछे पत्नी और दो बेटे छोड़ गया है। वहीं भुट्टो के परिवार में पत्नी, दो बेटियां और एक बेटा हैं। पिता-पुत्र समेत तीन लोगों की मौत से दोनों परिवारों में मातम पसरा है। पुलिस ने तीनों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए कैथल नागरिक अस्पताल भिजवा दिए हैं।डीएसपी बीरभान ने बताया कि रात करीब 10 बजे हादसे की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो तीनों की मौत हो चुकी थी। स्कॉर्पियो और उसके चालक का पता लगाने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपी चालक की तलाश जारी है।