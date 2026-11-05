Kaithal News: 400 मीटर दौड़ में शिवानी, 300 मीटर में मंतेश और 100 मीटर में कविता ने मारी बाजी

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प्रतियोगिता के तहत 400 मीटर दौड़ में भाणा की शिवानी ने प्रथम, पबनावा की मंजीत कौर ने द्वितीय और पबनावा की काजल ने तृतीय स्थान हासिल किया। 300 मीटर दौड़ में भाणा की मंतेश प्रथम, गांव मोहना की अंजली द्वितीय और गांव भाणा की काजल तृतीय स्थान पर रही। इसी प्रकार 100 मीटर दौड़ में डीग की कविता ने पहला, फतेहपुर की सोनिया ने दूसरा और दुसैन की सुधा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।डिस्कस थ्रो में मेनका प्रथम, फतेहपुर की प्रीति द्वितीय और पूंडरी की मीना तृतीय रही। म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता में पूंडरी की माफी ने पहला, संगरौली की राजबाला ने दूसरा और कलायत की विमला ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा साइकिल रेस भी करवाई गई जिसमें महिलाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागियों को 2100 रुपये, द्वितीय को 1100 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागियों को 750 रुपये की नकद राशि देकर सम्मानित किया गया।कार्यक्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी सपना होलकर, गांव हाबड़ी की सरपंच राजबीर कौर और आरएन पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्य ज्योति मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उन्होंने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं ग्रामीण महिलाओं को प्रतिभा दिखाने और खेलों में आगे बढ़ने का मंच प्रदान करती हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी सपना होलकर ने विजेता महिलाओं को नकद पुरस्कार राशि और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर पूजा, सोनिया, निशा, सरिता सहित विभागीय स्टाफ मौजूद रहा।