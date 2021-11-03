Kaithal News: एसडीएम ने चीका मंडी में खरीद व्यवस्था का लिया जायजा

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एसडीएम ने कहा कि धान खरीद प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। एसडीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी में किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मंडी में पर्याप्त तिरपाल व पॉलिथीन कवर, बारदाना, इलेक्ट्रिक झरना, पावर मशीन, सीसीटीवी कैमरे, बिजली, पानी, सफाई, सुलभ शौचालय और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। किसानों की सुविधा के लिए धान खरीद से संबंधित नियम और शर्तों के सूचना बोर्ड भी प्रमुख स्थानों पर लगाए जाएं। उन्होंने पुलिस विभाग को मंडी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के निर्देश दिए, ताकि सीजन के दौरान जाम की स्थिति न बने।ड्यूटी पर लगाए गए अधिकारी नियमित रूप से मंडियों का निरीक्षण करें और किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों को दें। एसडीएम ने मार्केट कमेटी अधिकारियों को रिकॉर्ड दुरुस्त रखने के निर्देश भी दिए। एसडीएम ने बताया कि धान में नमी अधिक होने के कारण अभी खरीद शुरू नहीं हुई है।एसडीएम ने राइस मिलों का किया औचक निरीक्षणएसडीएम मनीष कुमार यादव ने क्षेत्र की विभिन्न राइस मिलों का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मिलों में धान के भंडारण, रिकॉर्ड, मिलिंग प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राइस मिल संचालकों को धान की खरीद, उठान, भंडारण और मिलिंग से संबंधित कार्यों में लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि धान खरीद से जुड़े सभी रिकॉर्ड और दस्तावेज अपडेट रखें और सरकार की हिदायतों का पालन सुनिश्चित करें।