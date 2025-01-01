Kaithal News: गुहला के 32 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 48 पद रिक्त

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गुहला क्षेत्र में लगाए गए अधिकतर शिक्षक या तो यहां से तबादला करवा रहे हैं या उन्हें दूसरे खंडों में डेपुटेशन पर भेज दिया जाता है। वर्तमान में भी खंड के कई शिक्षकों की ड्यूटी कलायत, राजौंद, पूंडरी और कैथल खंडों में लगाई गई है। यह स्थिति शिक्षा विभाग के साथ-साथ यहां के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही चिंताजनक है।विभाग के नियमानुसार प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। बच्चों की संख्या 31 होने पर दो शिक्षकों का नियम है। खंड गुहला के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की संख्या बच्चों के अनुपात में बहुत कम है। खंड गुहला के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने सरकार से यहां पर पर्याप्त संख्या में अध्यापक लगाने की मांग रखी है।इन स्कूलों में है शिक्षकों की कमी1. प्राथमिक स्कूल अगौंध में 120 बच्चों पर मात्र दो शिक्षक हैं जबकि तीन पद रिक्त हैं।2. बलबेहड़ा स्कूल में 86 बच्चों पर दो शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।3. भागल के स्कूल में 112 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं जबकि 3 पद रिक्त हैं।4. भूंसला स्कूल में 98 बच्चों पर मात्र दो शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।5. भूना स्कूल में 81 बच्चों पर दो शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।6. टटियाना स्कूल में 91 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।7. पीडल स्कूल में 87 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार से लंडेहरी, थेह बनेड़ा, सरकपुर, मंझेड़ी, खुशहाल माजरा, गढ़ी नजीर, मलिकपुर, बुडड़नपुर सहित कुल 32 स्कूलों में 48 शिक्षकों की कमी है।प्राथमिक स्कूलों के लिए एडीसी कैथल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। खंड गुहला में शिक्षकों की कमी का मामला एक दिन पहले ही एडीसी के संज्ञान में लाया गया है। एडीसी ने इस संबंध में जल्द ही उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है।नरेंद्र दीक्षित, खंड शिक्षा अधिकारी, गुहला चीका।