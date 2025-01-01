Kaithal News: गुहला के 32 प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 48 पद रिक्त
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:14 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:14 AM IST
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गुहला चीका। खंड गुहला के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण यहां के नौनिहाल शिक्षा में पिछड़ते जा रहे हैं। खंड गुहला के 32 प्राथमिक स्कूलों से जुटाई गई जानकारी के अनुसार शिक्षकों के कुल 121 पद स्वीकृत हैं जबकि यहां पर मात्र 73 शिक्षक ही कार्यरत हैं। शिक्षकों के 48 पद रिक्त पड़े हैं। खंड के दो गांव रत्ताखेड़ा और बबुकपुर के स्कूलों में एक भी अध्यापक तैनात नहीं है। ये दोनों स्कूल बिना शिक्षक के ही चल रहे हैं।
गुहला क्षेत्र में लगाए गए अधिकतर शिक्षक या तो यहां से तबादला करवा रहे हैं या उन्हें दूसरे खंडों में डेपुटेशन पर भेज दिया जाता है। वर्तमान में भी खंड के कई शिक्षकों की ड्यूटी कलायत, राजौंद, पूंडरी और कैथल खंडों में लगाई गई है। यह स्थिति शिक्षा विभाग के साथ-साथ यहां के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही चिंताजनक है।
विभाग के नियमानुसार प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। बच्चों की संख्या 31 होने पर दो शिक्षकों का नियम है। खंड गुहला के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की संख्या बच्चों के अनुपात में बहुत कम है। खंड गुहला के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने सरकार से यहां पर पर्याप्त संख्या में अध्यापक लगाने की मांग रखी है।
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इन स्कूलों में है शिक्षकों की कमी
1. प्राथमिक स्कूल अगौंध में 120 बच्चों पर मात्र दो शिक्षक हैं जबकि तीन पद रिक्त हैं।
2. बलबेहड़ा स्कूल में 86 बच्चों पर दो शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।
3. भागल के स्कूल में 112 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं जबकि 3 पद रिक्त हैं।
4. भूंसला स्कूल में 98 बच्चों पर मात्र दो शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।
5. भूना स्कूल में 81 बच्चों पर दो शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।
6. टटियाना स्कूल में 91 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।
7. पीडल स्कूल में 87 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार से लंडेहरी, थेह बनेड़ा, सरकपुर, मंझेड़ी, खुशहाल माजरा, गढ़ी नजीर, मलिकपुर, बुडड़नपुर सहित कुल 32 स्कूलों में 48 शिक्षकों की कमी है।
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प्राथमिक स्कूलों के लिए एडीसी कैथल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। खंड गुहला में शिक्षकों की कमी का मामला एक दिन पहले ही एडीसी के संज्ञान में लाया गया है। एडीसी ने इस संबंध में जल्द ही उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है।
नरेंद्र दीक्षित, खंड शिक्षा अधिकारी, गुहला चीका।
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गुहला क्षेत्र में लगाए गए अधिकतर शिक्षक या तो यहां से तबादला करवा रहे हैं या उन्हें दूसरे खंडों में डेपुटेशन पर भेज दिया जाता है। वर्तमान में भी खंड के कई शिक्षकों की ड्यूटी कलायत, राजौंद, पूंडरी और कैथल खंडों में लगाई गई है। यह स्थिति शिक्षा विभाग के साथ-साथ यहां के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही चिंताजनक है।
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विभाग के नियमानुसार प्राथमिक स्कूलों में 30 बच्चों पर एक शिक्षक अनिवार्य है। बच्चों की संख्या 31 होने पर दो शिक्षकों का नियम है। खंड गुहला के कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर शिक्षकों की संख्या बच्चों के अनुपात में बहुत कम है। खंड गुहला के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों ने सरकार से यहां पर पर्याप्त संख्या में अध्यापक लगाने की मांग रखी है।
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इन स्कूलों में है शिक्षकों की कमी
1. प्राथमिक स्कूल अगौंध में 120 बच्चों पर मात्र दो शिक्षक हैं जबकि तीन पद रिक्त हैं।
2. बलबेहड़ा स्कूल में 86 बच्चों पर दो शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।
3. भागल के स्कूल में 112 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं जबकि 3 पद रिक्त हैं।
4. भूंसला स्कूल में 98 बच्चों पर मात्र दो शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।
5. भूना स्कूल में 81 बच्चों पर दो शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।
6. टटियाना स्कूल में 91 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त हैं।
7. पीडल स्कूल में 87 बच्चों पर 2 शिक्षक हैं जबकि 2 पद रिक्त पड़े हैं। इसी प्रकार से लंडेहरी, थेह बनेड़ा, सरकपुर, मंझेड़ी, खुशहाल माजरा, गढ़ी नजीर, मलिकपुर, बुडड़नपुर सहित कुल 32 स्कूलों में 48 शिक्षकों की कमी है।
प्राथमिक स्कूलों के लिए एडीसी कैथल को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। खंड गुहला में शिक्षकों की कमी का मामला एक दिन पहले ही एडीसी के संज्ञान में लाया गया है। एडीसी ने इस संबंध में जल्द ही उचित कदम उठाने का भरोसा दिया है।
नरेंद्र दीक्षित, खंड शिक्षा अधिकारी, गुहला चीका।