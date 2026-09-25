Kaithal News: खरीफ सीजन में सुचारु खरीद व्यवस्था के लिए एसडीएम ने ली बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:45 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:45 PM IST
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कलायत। आगामी खरीफ सीजन के तहत फसलों की सुचारू खरीद व्यवस्था के लिए शुक्रवार को उपमंडल अधिकारी कार्यालय में समीक्षा बैठक हुई। एसडीएम अजय हुड्डा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में कृषि विभाग, मार्केट कमेटी सचिव, मंडी प्रधान, आढ़ती, किसान और ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य मंडी में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना और खरीद प्रक्रिया के दौरान आने वाली चुनौतियों का समाधान निकालना रहा। बैठक में खरीफ फसलों की आवक, पेयजल, साफ-सफाई, बिजली और बारदाने की उपलब्धता पर चर्चा हुई।
एसडीएम ने मार्केट कमेटी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में किसानों के लिए सभी बुनियादी इंतजाम पुख्ता रखें। साथ ही मंडी में सुचारू ट्रैफिक प्रबंधन और फसलों की ढेरी के लिए जगह का सही आवंटन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि आवक बढ़ने पर जाम न लगे। एसडीएम अजय हुड्डा ने स्पष्ट किया कि फसलों के समयबद्ध उठान और परिवहन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों और खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि तालमेल बिठाकर लिफ्टिंग तेज रखें जिससे किसानों को उपज बेचने के बाद रुकना न पड़े।
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एसडीएम ने मार्केट कमेटी अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडियों में किसानों के लिए सभी बुनियादी इंतजाम पुख्ता रखें। साथ ही मंडी में सुचारू ट्रैफिक प्रबंधन और फसलों की ढेरी के लिए जगह का सही आवंटन सुनिश्चित करने को कहा, ताकि आवक बढ़ने पर जाम न लगे। एसडीएम अजय हुड्डा ने स्पष्ट किया कि फसलों के समयबद्ध उठान और परिवहन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों और खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि तालमेल बिठाकर लिफ्टिंग तेज रखें जिससे किसानों को उपज बेचने के बाद रुकना न पड़े।
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