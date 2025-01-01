Kaithal News: सती स्थल पर मेले में उमड़े श्रद्धालु
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:21 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:21 AM IST
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राजौंद। पूंडरी रोड स्थित सती स्थल पर हरितस गौत्र की ओर से भारी मेले का आयोजन किया गया। मेले में हरितस गौत्र से जुड़े श्रद्धालु दिल्ली, राजस्थान, पंजाब सहित विभिन्न राज्यों और शहरों से परिवार सहित पहुंचे। श्रद्धालुओं ने सती स्थल पर पूजा-अर्चना कर दादी हेमवती और बाबा अनंत पाल का आशीर्वाद लिया तथा अपने परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।
कैथल निवासी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी महेंद्र पाल हरित ने बताया कि राजौंद स्थित यह सती स्थल दादी हेमवती और दादा अनंत पाल के नाम से स्थापित है। इसे पितरों का स्थान भी माना जाता है। उन्होंने बताया कि हरितस गौत्र का निकास चोमू, राजस्थान से हुआ था। इसके बाद यह गौत्र हिसार क्षेत्र से होते हुए राजौंद पहुंचा और यहां सती स्थल की स्थापना की गई। मान्यता है कि हिसार स्थित सती स्थल से ईंट लाकर राजौंद में इसकी स्थापना की गई थी।
उन्होंने बताया कि हरितस गौत्र के लोगों के लिए इस स्थल की विशेष धार्मिक मान्यता है। जिन परिवारों में पिछले एक वर्ष के दौरान कोई नया कार्य या खुशी का अवसर आया हो, जैसे विवाह, संतान का जन्म, नौकरी लगना, भवन निर्माण या अन्य शुभ कार्य, वे दीपावली के अगले दिन यहां पहुंचकर माथा टेकते हैं और दादी हेमवती व बाबा अनंत पाल का आशीर्वाद लेते हैं।
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कैथल निवासी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी महेंद्र पाल हरित ने बताया कि राजौंद स्थित यह सती स्थल दादी हेमवती और दादा अनंत पाल के नाम से स्थापित है। इसे पितरों का स्थान भी माना जाता है। उन्होंने बताया कि हरितस गौत्र का निकास चोमू, राजस्थान से हुआ था। इसके बाद यह गौत्र हिसार क्षेत्र से होते हुए राजौंद पहुंचा और यहां सती स्थल की स्थापना की गई। मान्यता है कि हिसार स्थित सती स्थल से ईंट लाकर राजौंद में इसकी स्थापना की गई थी।
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उन्होंने बताया कि हरितस गौत्र के लोगों के लिए इस स्थल की विशेष धार्मिक मान्यता है। जिन परिवारों में पिछले एक वर्ष के दौरान कोई नया कार्य या खुशी का अवसर आया हो, जैसे विवाह, संतान का जन्म, नौकरी लगना, भवन निर्माण या अन्य शुभ कार्य, वे दीपावली के अगले दिन यहां पहुंचकर माथा टेकते हैं और दादी हेमवती व बाबा अनंत पाल का आशीर्वाद लेते हैं।
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