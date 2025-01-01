Kaithal News: सती स्थल पर मेले में उमड़े श्रद्धालु

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कैथल निवासी सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी महेंद्र पाल हरित ने बताया कि राजौंद स्थित यह सती स्थल दादी हेमवती और दादा अनंत पाल के नाम से स्थापित है। इसे पितरों का स्थान भी माना जाता है। उन्होंने बताया कि हरितस गौत्र का निकास चोमू, राजस्थान से हुआ था। इसके बाद यह गौत्र हिसार क्षेत्र से होते हुए राजौंद पहुंचा और यहां सती स्थल की स्थापना की गई। मान्यता है कि हिसार स्थित सती स्थल से ईंट लाकर राजौंद में इसकी स्थापना की गई थी।उन्होंने बताया कि हरितस गौत्र के लोगों के लिए इस स्थल की विशेष धार्मिक मान्यता है। जिन परिवारों में पिछले एक वर्ष के दौरान कोई नया कार्य या खुशी का अवसर आया हो, जैसे विवाह, संतान का जन्म, नौकरी लगना, भवन निर्माण या अन्य शुभ कार्य, वे दीपावली के अगले दिन यहां पहुंचकर माथा टेकते हैं और दादी हेमवती व बाबा अनंत पाल का आशीर्वाद लेते हैं।