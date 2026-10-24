Kaithal News: 1200 लोगों के लिए जा चुके हैं सैंपल, घरों और कंटेनरों की जांच कर लारवा मिलने पर जारी किए नोटिस

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स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू के संक्रमण को रोकने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निगरानी की जा रही है।इन क्षेत्रों में मिल चुके हैं डेंगू के मरीजजिले के सिसमौर, सर्राफा बाजार, खुराना रोड, महादेव कॉलोनी, गांव नंदकरण माजरा, शास्त्री मार्केट, प्रताप गेट, मॉडल टाउन-जींद रोड और गोविंद नगर में डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की टीमें लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक कर रही हैं।280 कर्मचारी कर रहे निगरानीडेंगू और मलेरिया की रोकथाम के लिए शहरी क्षेत्रों में 36 और ग्रामीण क्षेत्रों में 244 कर्मचारी तैनात हैं। इनके अलावा 19 सुपरवाइजर भी निगरानी कर रहे हैं। जिले के सभी 602 तालाबों में मच्छरों के लारवा को खत्म करने के लिए गंबूजिया मछलियां छोड़ी जा चुकी हैं।लारवा मिलने पर जारी किए जा रहे नोटिसस्वास्थ्य विभाग की टीमें घरों, पानी के कंटेनरों और अन्य संभावित स्थानों की जांच कर रही हैं। पिछले उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को 9865 घरों और 18470 कंटेनरों की जांच की गई थी। इस दौरान 29 स्थानों पर मच्छरों का लारवा मिला और 29 नोटिस व चालान जारी किए गए। जिले में अब तक 14 लाख 83 हजार 16 घरों और 29 लाख आठ हजार 56 कंटेनरों की जांच की जा चुकी है। इनमें 3727 स्थानों पर लारवा मिला है।बुखार होने पर करवाएं जांचउप सिविल सर्जन डॉ. नीरज मंगला ने लोगों से घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कूलर, गमलों, छतों पर रखे बर्तनों और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें। मच्छरों से बचाव के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनें। बुखार, सिर दर्द या बदन दर्द होने पर चिकित्सक से जांच करवाएं।