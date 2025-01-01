Kaithal News: राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने पर प्रिया ढुल का सम्मान

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प्रिया पिछले चार वर्षों से बाबा बिशनपुर अकादमी गांव भाणा में नियमित रूप से बॉक्सिंग का अभ्यास कर रही हैं। उनके कोच देवेंद्र ढुल ने बताया कि प्रिया लगातार मेहनत और लगन के साथ प्रशिक्षण ले रही हैं। उनकी इसी मेहनत का परिणाम है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। प्रिया ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, स्कूल प्रबंधन समिति और कोच देवेंद्र ढुल को दिया। सम्मान समारोह में गांव के सरपंच नरेश ढुल और स्कूल प्रबंधन समिति की ओर से प्रिया ढुल, कोच देवेंद्र ढुल और स्कूल कोच श्रवण कुमार को सम्मानित किया गया।इस अवसर पर श्याम लाल आर्य, पंच मोनू, प्रिया के ताऊ ऋषिपाल और पिता महेंद्र पाल सहित अन्य अतिथि मौजूद रहे। स्कूल के प्रधान राजेश कुमार और प्रधानाचार्य जगमोहन ने समारोह में पहुंचे सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।