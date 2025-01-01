Kaithal News: नूंह रैली के लिए कैथल और कलायत के कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारियां

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बैठक में प्रदेश अध्यक्ष चौधरी रामपाल माजरा मुख्य अतिथि रहे जबकि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अनिल तंवर क्योड़क ने की। रामपाल माजरा ने कहा कि पार्टी की मजबूती कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत पर निर्भर करती है। रैली को सफल बनाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांवों और बूथ स्तर तक पहुंचकर लोगों को पार्टी की नीतियों व कार्यक्रमों से जोड़ने का आह्वान किया।उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ता आपसी एकजुटता के साथ रैली में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। मजबूत संगठन ही इनेलो की सबसे बड़ी ताकत है।जिले से हजारों कार्यकर्ताओं के पहुंचने का दावाजिला अध्यक्ष अनिल तंवर क्योड़क ने कहा कि नूंह रैली के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कलायत और कैथल हलके से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रैली में शामिल होंगे। उन्होंने दावा किया कि पूरे जिले से हजारों कार्यकर्ता और सैकड़ों वाहनों का काफिला नूंह पहुंचेगा।उन्होंने कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाने की अपील की। कहा कि संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ताओं की मेहनत और एकजुटता जरूरी है।बैठक में पूर्व विधायक गुहला बूटा सिंह, बिल्लू चंदाना, मोनी बालू, राजा माजरा, ओमप्रकाश पूर्व सरपंच खुराना, बलराज नौच, रामकुमार खरक पांडवा, सतीश गर्ग, महावीर पट्टी अफगान, शमशेर कुराड़, रोहित कुंडू कैलरम, सन्नी चौशाला, मास्टर रघुबीर शिमला, जसपाल बनवाला, सुखजिंदर सांघन, मास्टर बलबीर मटौर, रणबीर फौजी, सोनू वर्मा और गुरदयाल कुराड़ सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।