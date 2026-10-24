Kaithal News: भगवान वाल्मीकि प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में कलायत पहुंची धार्मिक यात्रा का स्वागत

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स्वागत कमेटी में विभिन्न वार्डों के पार्षद, समाज सेवी संगठन, नगर पालिका सफाई कर्मचारी संघ नेता-कार्यकर्ता और अन्य नागरिक शामिल रहे। पार्षद अमित वाल्मीकि ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि का जिला कैथल की धरती से इतिहास जुड़ा है। इस सोच के साथ कैथल में दो दिवसीय भव्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जाएगा। यात्रा के माध्यम से भगवान वाल्मीकि की महिमा का गुणगान किया जा रहा है। राजौंद से शुरू होकर सीवन तक पहुंचने वाली यह यात्रा विभिन्न गांवों और कस्बों से होकर गुजरेगी।यात्रा संचालक की कमान राष्ट्रीय संत लोक ऋषि को सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में आयोजित इस यात्रा का उद्देश्य भगवान वाल्मीकि के प्रकट दिवस की महत्ता को जन-जन तक पहुंचाना और उनकी शिक्षाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इस अवसर पर जंगा राम वाल्मीकि, राजेंद्र सिंणद, रमेश राजौंद, सफाई कर्मचारी नेता संजीव कुमार, बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़े-बुजुर्ग, युवा और बच्चे मौजूद रहेे। महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाएं कुमारी रेणू धानियां, संजय सिंगला, प्रीत जगदेव, प्रदीप राणा, महीपाल पंवार, विनोद जेष्ठ, रवींद्र निर्मल बंटी, प्रवीण कांसल और अन्य पार्षदों ने कहा कि भगवान वाल्मीकि को भारतीय संस्कृति और रामायण परंपरा में विशेष स्थान प्राप्त है।