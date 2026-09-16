Kaithal News: आईटीआई में दाखिले का मौका, 17 से 22 तक रिक्त सीटों पर होगी काउंसलिंग

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काउंसलिंग के दौरान विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। दाखिले के लिए विद्यार्थियों को संबंधित आईटीआई में पहुंचकर उपलब्ध ट्रेड और सीटों की जानकारी लेनी होगी। प्रवेश प्रक्रिया रिक्त सीटों की उपलब्धता के अनुसार पूरी की जाएगी।जिले में 19 आईटीआई में चल रहे प्रशिक्षणजिले में नौ राजकीय और 10 निजी आईटीआई संचालित हैं। इनमें एनसीवीटी और एससीवीटी से संबंधित विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जाता है। विभाग के अनुसार अभी जिले में करीब 600 सीटें खाली हैं। इनमें कई ट्रेडों में विद्यार्थियों के पास प्रवेश का अवसर उपलब्ध है।दस्तावेज साथ लेकर पहुंचना होगादाखिले के इच्छुक विद्यार्थियों को निर्धारित अवधि में संबंधित आईटीआई में पहुंचना होगा। उन्हें शैक्षणिक प्रमाणपत्रों सहित अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लेकर जाने होंगे। सीटों का आवंटन उपलब्धता और मेरिट के आधार पर किया जाएगा।तकनीकी प्रशिक्षण से रोजगार के अवसरआईटीआई में विभिन्न तकनीकी ट्रेडों का प्रशिक्षण लेने के बाद युवाओं के लिए रोजगार के साथ अप्रेंटिसशिप के अवसर भी उपलब्ध होते हैं। तकनीकी कामगारों की मांग को देखते हुए कौशल आधारित प्रशिक्षण युवाओं के लिए रोजगार हासिल करने का एक माध्यम है।जिला नोडल अधिकारी सतीश मच्छाल ने बताया कि विभाग की ओर से जारी काउंसलिंग कार्यक्रम के तहत 17 से 22 सितंबर तक रिक्त सीटों पर दाखिले होंगे। इच्छुक विद्यार्थी अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार उपलब्ध ट्रेड में प्रवेश ले सकते हैं