Kaithal News: 18 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़े गए ऑपरेटर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, एमई पर प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसीबी के अनुसार नगर परिषद में गली और भवन निर्माण के टेंडर आवंटित करने और बिल पास कराने के नाम पर ठेकेदार से रिश्वत मांगी गई थी। ऑपरेटर संजय बार-बार ठेकेदार से रुपये देने के लिए कह रहा था। इससे परेशान होकर ठेकेदार ने एसीबी को शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद टीम ने मामले की जांच की और आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया।रुपये लेते ही एसीबी ने पकड़ायोजना के अनुसार ठेकेदार को 18 हजार रुपये लेकर आरोपी के पास भेजा गया। जैसे ही संजय ने रुपये लिए, एसीबी की टीम ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम ने आरोपी से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।एमई की भूमिका की जांच जारीएसीबी इंस्पेक्टर सूबे सिंह ने बताया कि आरोपी संजय को अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूछताछ में संजय ने एमई वरुण शर्मा की भूमिका के बारे में जानकारी दी है। एमई के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। फिलहाल वह गिरफ्त से बाहर है और उसकी तलाश में टीम जुटी हुई है। एसीबी मामले की जांच कर रही है। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि एमई वरुण शर्मा की किसी अन्य रिश्वत के मामले में भूमिका रही है या नहीं। अधिकारियों के अनुसार जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।