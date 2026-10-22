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Kaithal News: राजौंद मंडी में 81,801 क्विंटल धान की खरीद, उठान सिर्फ 40 हजार क्विंटल

Thu, 22 Oct 2026 11:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:43 PM IST
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81,801 quintals of paddy procured at Rajaund mandi; only 40,000 quintals lifted.
राजौंद अनाज मंडी में उठान नहीं होने से लगे कट्टों के अंबार। संवाद
राजौंद। राजौंद अनाज मंडी में धान की खरीद और उठान का कार्य जारी है। मंडी में अब तक 81,801 क्विंटल धान की खरीद की जा चुकी है जबकि अब तक सिर्फ 40 हजार क्विंटल धान का ही उठान हुआ है। मंडी में धान की खरीद हैफेड एजेंसी की ओर से की जा रही है। हैफेड के इंस्पेक्टर नवीन कुमार ने बताया कि मंडी में खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। किसानों की फसल निर्धारित प्रक्रिया के तहत खरीदी जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। खरीद कार्य को व्यवस्थित तरीके से पूरा किया जा रहा है। मार्केट कमेटी के सचिव देवेंद्र मोर ने बताया कि मंडी में खरीद के लिए फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। किसानों की धान की फसल समय पर खरीदी जा रही है और खरीदे गए धान का उठान भी लगातार कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मंडी में किसानों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है, ताकि उन्हें अपनी फसल बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।

राजौंद अनाज मंडी में उठान नहीं होने से लगे कट्टों के अंबार। संवाद

राजौंद अनाज मंडी में उठान नहीं होने से लगे कट्टों के अंबार। संवाद

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