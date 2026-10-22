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अच्छी पैदावार के बावजूद धान खरीद में अड़चन किसानों के साथ अन्याय : बलविंदर भिंडर

Thu, 22 Oct 2026 11:26 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 11:26 PM IST
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Obstacles in paddy procurement despite a good harvest amount to an injustice against farmers: Balwinder Bhinder
जानकारी देते हुए किसान। संवाद
कैथल। वरिष्ठ किसान नेता बलविंदर सिंह भिंडर ने पीआर धान की सरकारी खरीद में प्रति एकड़ 27 क्विंटल 500 किलोग्राम की सीमा पर सवाल उठाते हुए सरकार से नियमों में राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि खाद, बीज और कीटनाशकों पर खर्च बढ़ने के बावजूद अधिक पैदावार होने पर किसानों को पूरी फसल बेचने में परेशानी आना अन्यायपूर्ण है। सरकार को खरीद नियमों की समीक्षा कर किसानों को राहत देनी चाहिए। भिंडर ने कहा कि किसान मेहनत और पूंजी लगाकर उत्पादन बढ़ाता है लेकिन निर्धारित सीमा से अधिक धान होने पर उसकी बिक्री प्रभावित होने की आशंका रहती है। उन्होंने मांग की कि किसानों की पूरी उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की जाए। मार्केट कमेटी के सचिव मंजीत ने बताया कि निर्धारित सीमा से अधिक पैदावार वाले किसान अपनी जमीन और वास्तविक उत्पादन का विवरण लिखित रूप में कार्यालय में जमा करवाएं। ऐसे मामलों को मंजूरी के लिए उच्च अधिकारियों के पास भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि अधिक पैदावार से जुड़े चार से पांच मामलों को स्वीकृति मिल चुकी है। किसानों से अपील की गई है कि वे अपनी समस्या लिखित में दें, ताकि नियमानुसार समाधान करवाया जा सके।
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