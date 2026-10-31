Kaithal News: सड़क पर डालने पर आढ़तियों को दे रहे नोटिस, धान कहां डालें, इसका जवाब नहीं

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आढ़तियों का कहना है कि कमेटी की तरफ से नोटिस तो दिए जा रहे हैं, लेकिन धान कहां डलवाएं इस संबंध में उनके पास स्पष्ट जवाब नहीं है। इससे उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शहर की अतिरिक्त मंडी में ये समस्या अधिक है। अतिरिक्त अनाज मंडी के प्रधान रघबीर मलिक ने बताया कि मंडी में पैर रखने को जगह नहीं है। उठान नियमित न होने से जगह की परेशानी बनी हुई है। किसान धान लेकर आ रहा है तो उसका धान तो उतरवाना पड़ेगा। प्रबंधन कहीं और भी जगह उपलब्ध नहीं करवा रहा। आढ़तियों को नोटिस दे-देकर परेशान किया जा रहा है। संवाद5 लाख 52 हजार 788 मीट्रिक टन का उठानगत 29 अक्टूबर तक जिले की मंडियों में कुल 7 लाख 5 हजार 880 मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है। जिसमें से 5 लाख 52 हजार 788 मीट्रिक टन धान का मंडियों से उठान कर लिया गया है। डीसी अपराजिता ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 3 लाख 46 हजार 707 मीट्रिक टन, हैफेड ने 2 लाख 8 हजार 758 मीट्रिक टन तथा हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन ने 1 लाख 40 हजार 415 मीट्रिक टन धान की खरीद की है। अरनौली 8500 एमटी, भागल 8104 एमटी, ढांड मंडी में 84681 एमटी, धनौरी 3071 एमटी, गुहला चीका पुरानी मंडी में 48434 एमटी, गुहला चीका नई मंडी में 101055 एमटी, नजदीक रिलायंस पेट्रोल पंपर कैथल रोड चीका में 1452 एमटी, पलविंद्र पलैटी अतिरिक्त अनाज मंडी चीका 2006 एमटी, कैथल पुरानी मंडी में 8492 एमटी, कैथल नई मंडी में 73529 एमटी, कैथल अतिरिक्त मंडी में 95411 एमटी, कलायत में 25567 एमटी, कांगथली 8120 एमटी, कौल में 10127 एमटी धान की खरीद की गई।