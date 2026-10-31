Kaithal News: राइस मिल में धान खरीद में फर्जीवाड़े का आरोप

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राजकुमार जाखौली ने वेयरहाउस, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग व मार्केट कमेटी के अधिकारियों को दी शिकायत में बताया कि उसकी चीका अनाज मंडी में राजकुमार राकेश कुमार के नाम से आढ़त की दुकान है। आरोप है कि त्रिदेव राइस मिल के मालिक कमलजीत सिंह ने उनकी दुकान की मोहर व फर्जी हस्ताक्षर करके गारंटी से संबंधित दस्तावेज तैयार किए और इन दस्तावेजों के आधार पर सरकारी धान ले लिया। उन्हें इस मामले की पहले ना तो जानकारी थी और ना ही उन्होंने किसी प्रकार की सहमति दी थी। जाखौली ने आरोप लगाया कि इस संबंध में जब उसने त्रिदेव राइस मिल के मालिक कमलजीत से बात करनी चाही तो वह उन्हें धमकाते हुए जान से मारने की धमकी देने लगा।गारंटी संबंधी सभी दस्तावेज आढ़ती की सहमति से तैयार किए गए है : कमलजीतत्रिदेव राइस मिल के मालिक कमलजीत ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि खरीद एजेंसियों से धान लेने के लिए सभी दस्तावेज आढ़ती राजकुमार जाखौली की सहमति से तैयार किए गए थे। राजकुमार जाखौली ने खुद कागजातों पर हस्ताक्षर किए थे। कमलजीत ने बताया कि रुपये के लेन देन के चलते अब आढ़ती राजकुमार दस्तावेजों को झूसा बता रहा है। कमलजीत ने कहा कि उसने स्वयं डीसी कैथल को लिखित शिकायत दे राजकुमार जाखौली द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली मोहर व हस्ताक्षरों का उसके दस्तावेजों के साथ मिलान करने की मांग की है। संवादवर्जनआढ़ती राज कुमार जाखौली की तरफ से एक राइस मिलर के खिलाफ लिखित शिकायत आई है। इस संबंध में डीएम से बात कर संबंधित राइस मिलर की खरीद बंद कर दी गई है। जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।विकास, मैनेजर वेयरहाउस चीका।