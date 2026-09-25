जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही बर्दाश्त नहीं : डीसी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:20 PM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:20 PM IST
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कैथल। डीसी अपराजिता ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करें। शिकायतों के निपटारे में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी शिकायतों को औपचारिकता के रूप में न लें बल्कि संवेदनशीलता के साथ उनका स्थायी समाधान करें।
डीसी लघु सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थीं। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के उपायुक्तों के साथ सीएम विंडो, जनसंवाद और समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। डीसी ने विभागवार लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग लंबित शिकायतों की सूची तैयार कर प्राथमिकता तय करें। जिन मामलों में दूसरे विभागों की आवश्यकता हो, उनमें आपसी समन्वय से समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों पर की गई कार्रवाई और समाधान की स्थिति पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि शिकायत के निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। जनता की समस्या का समाधान ही सुशासन की वास्तविक कसौटी है।
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डीसी लघु सचिवालय सभागार में अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थीं। इससे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के उपायुक्तों के साथ सीएम विंडो, जनसंवाद और समाधान शिविर में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा की। डीसी ने विभागवार लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए निर्धारित समय सीमा में निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग लंबित शिकायतों की सूची तैयार कर प्राथमिकता तय करें। जिन मामलों में दूसरे विभागों की आवश्यकता हो, उनमें आपसी समन्वय से समाधान किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों पर की गई कार्रवाई और समाधान की स्थिति पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि शिकायत के निस्तारण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें। जनता की समस्या का समाधान ही सुशासन की वास्तविक कसौटी है।
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