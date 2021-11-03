योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं : राजू
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:15 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:15 AM IST
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गुहला-चीका। पतंजलि योग भवन चीका में चल रहे 25 दिवसीय योग सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के 22वें दिन कार्यक्रम का शुभारंभ समाजसेवी राजू सिंगला ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान साधकों को योग और प्राणायाम के महत्व की जानकारी दी गई। राजू सिंगला ने कहा कि योग और प्राणायाम भारतीय संस्कृति की महत्वपूर्ण परंपरा हैं। नियमित योगाभ्यास से शरीर को स्वस्थ रखने के साथ मन को शांत और संतुलित रखने में भी सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवनशैली में लोगों को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। उन्होंने अनुलोम-विलोम प्राणायाम के लाभ बताते हुए कहा कि नियमित अभ्यास से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। उन्होंने शहरवासियों से योग कक्षाओं में पहुंचकर इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। शिविर के दौरान प्रशिक्षकों ने साधकों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और योग क्रियाओं का अभ्यास कराया। साधकों ने उत्साह के साथ अभ्यास किया और नियमित योग करने का संकल्प लिया। पतंजलि योग भवन के हल्का प्रभारी जय भगवान ने बताया कि भवन में प्रतिदिन सुबह पांच से सात बजे तक योग कक्षा आयोजित की जाती है। इस अवसर पर ईश्वर सिंगला, महावीर, इंद्र मोहन, सुंदरलाल जैन, शीशपाल प्रजापति, राजेश शर्मा, अंगूरी देवी सहित अन्य साधक मौजूद रहे।
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