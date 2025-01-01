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लाडवा। पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को ब्लॉक लाडवा व बाबैन के टीजीटी शिक्षकों के पांच दिवसीय सेवा कालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न पहलुओं, दक्षता आधारित शिक्षा, संचार कौशल तथा आधुनिक शिक्षण पद्धतियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. ऋषिपाल भारद्वाज, प्राचार्य संजीव कुमार, राजेश सैनी, डाॅ. सुनील तंवर, डाॅ. जितेंद्र सिंह, प्रवीन कुमारी, गुलशन कुमार, कोमल देशवाल, कुसुम व कर्मवीर सिंह मौजूद रहे। संवाद