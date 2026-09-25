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Kaithal News: प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आईजी का सिक्योरिटी एजेंट निलंबित

Fri, 25 Sep 2026 11:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 11:47 PM IST
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IG's security agent suspended for fraud involving a plot of land.
कैथल। सेक्टर-21 में प्लॉट के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में एसपी कैथल ने करनाल आईजी के एसए (सिक्योरिटी एजेंट) एएसआई मदनलाल को निलंबित कर दिया है। वहीं मामले की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है। अब आर्थिक अपराध शाखा बैंक के लेन-देन, ई-नीलामी रिकॉर्ड, एचएसवीपी दस्तावेज, रसीद और रिकॉर्डिंग की जांच करेगी।
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पुलिस प्रवक्ता प्रवीन ने एसपी मनप्रीत सिंह की तरफ से निलंबन की पुष्टि की है। अब आर्थिक अपराध शाखा की तरफ से पूरे मामले की जांच की जाएगी। शिकायतकर्ता अमित सिकरी ने एएसआई मदनलाल, उसके बेटे अजय और कपिल शर्मा के खिलाफ प्लाट खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी करने की शिकायत दी थी।
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ये था मामला
पुलिस को दी शिकायत में अमित के अनुसार, आरोपियों ने प्लॉट नंबर 1373 में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी देने का भरोसा दिया था। ई-नीलामी में प्लॉट 1 करोड़ 79 लाख 96 हजार रुपये में खरीदा गया। इसके बाद अलग-अलग समय पर ऑनलाइन और नकद भुगतान किए जाने का आरोप है। जून 2026 में शिकायतकर्ता ने एचएसवीपी कार्यालय पहुंचकर प्लॉट की स्थिति की जानकारी ली। वहां निर्धारित 15 प्रतिशत राशि जमा नहीं होने की जानकारी मिलने का दावा किया गया। इसके बाद मदनलाल से पूछने पर 26 लाख 99 हजार 700 रुपये की रसीद दिए जाने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने पंचकूला एचएसवीपी कार्यालय से रसीद का सत्यापन कराया और आरोप लगाया कि यह विभाग की ओर से जारी नहीं हुई थी। रकम वापस मांगने पर आरोपियों ने पहले 45 दिन में रुपये लौटाने का भरोसा दिया लेकिन बाद में इन्कार करने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने मदनलाल पर पुलिस विभाग में नौकरी का हवाला देकर झूठे केस में फंसाने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है।
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