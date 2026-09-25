Kaithal News: आसमान में बादल छाने से बढ़ी किसानों की चिंता

विज्ञापन

सुबह से ही आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई थी जिससे तापमान में हल्की गिरावट तो महसूस हुई लेकिन उमस के स्तर में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। दोपहर के समय उमस का असर सबसे ज्यादा देखा गया। मौसम के इस बदले रूप को देखकर सबसे ज्यादा चिंता किसानों की बढ़ने लगी है। इस समय खेतों में धान की अगेती और मध्यम अवधि वाली फसलें पूरी तरह पककर तैयार खड़ी हैं। मंडियों में भी फसल की आवक शुरू हो चुकी है।किसान होशियार गिल और मालक सिंह का कहना है कि यदि इस मोड़ पर बारिश हुई तो पकी हुई फसल को भारी नुकसान होगा।कृषि विशेषज्ञ डाॅ. हरमीत का कहना है कि तेज हवाओं के साथ बारिश होने पर धान के पौधे खेतों में बिछ सकते हैं जिससे दाना काला पड़ सकता है और उसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। इसके अलावा कटी हुई फसल यदि मंडियों या खेतों में भीग जाती है, तो उसमें नमी की मात्रा बढ़ जाएगी जिससे किसानों को सरकारी खरीद के तय मानकों पर अपनी फसल बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।