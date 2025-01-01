फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Farmers are on the road and the Chief Minister is roaming around in Singapore: Surjewala

किसान सड़क पर है और मुख्यमंत्री सिंगापुर घूम रहे : सुरजेवाला

Thu, 08 Oct 2026 12:06 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 12:06 AM IST
विज्ञापन
Farmers are on the road and the Chief Minister is roaming around in Singapore: Surjewala
नई मंडी में धान का जायजा लेते आदित्य सुरजेवाला व अन्य। विज्ञ​प्ति
कैथल। कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने कैथल की नई अनाज मंडी पहुंचकर मंडी के पूर्व प्रधान सतीश जैन की दुकान पर प्रेसवार्ता की और उसके बाद मंडी का दौरा किया। धान सीजन के लिए उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार का फॉर्मूला साफ है- पैदावार पर पाबंदी, कटाई पर कर्फ्यू, बिक्री पर शर्त और एमएसपी पर तालाबंदी। उन्होंने कहा कि किसान सड़क पर है जबकि मुख्यमंत्री नायब सैनी सिंगापुर घूम रहे हैं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि एक-एक दाना खरीदेंगे का जुमला सिर्फ जुमला बनकर रह गया है। प्रदेश में मंगलवार तक धान की आवक 7 लाख 7 हजार टन हुई लेकिन खरीद महज 1 लाख 38 हजार टन और उठान सिर्फ 21 हजार टन हुआ। नतीजा यह है कि 6 लाख 86 हजार टन धान खुले आसमान के नीचे पड़ा है जबकि अगले छह दिनों में बारिश के आसार हैं। अब तक 16,302 किसानों का धान बिका लेकिन सिर्फ 700 किसानों को ही भुगतान मिला है- यानी 100 में से महज चार। आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि कैथल जिले में आवक 1 लाख 7 हजार टन हुई, खरीद केवल 8,600 टन (10 प्रतिशत से भी कम) और उठान मात्र 195 टन रहा। राजस्व विभाग और मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल के आंकड़ों में 4 लाख एकड़ से ज्यादा का अंतर है, जिसकी सजा किसान भुगत रहा है। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामचन्द्र गुर्जर ढांड, राजीव गांधी पंचायती राज जिलाध्यक्ष कर्मबीर शर्मा खुराना, कांग्रेस शहरी ब्लॉक अध्यक्ष रामनिवास मित्तल, जयकिशन मित्तल मौजूद रहे।
विज्ञापन

आदित्य सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मांग करते हुए कहा कि हर दाना एमएसपी पर खरीदा जाए। प्रति एकड़ कोटा और अपने जिले में बेचो की पाबंदी तत्काल समाप्त की जाए। कंबाइन पर समय पाबंदी, रेड एंट्री और 30 हजार रुपये जुर्माना वापस लिया जाए। नमी में ढील दी जाए, 250 रुपये की कटौती बंद हो और हर मंडी में ड्रायर उपलब्ध कराए जाएं। पराली जलाने पर 30 महीने की रेड एंट्री वापस ली जाए। मशीन और पराली खरीद का इंतजाम किया जाए। खरीद 62 लाख टन से कम न हो। 58 लाख टन का आदेश वापस लिया जाए। गेहूं-चने का एमएसपी महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जाए, सीएसीपी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए और खाद की पूरी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए।

नई मंडी में धान का जायजा लेते आदित्य सुरजेवाला व अन्य। विज्ञप्ति

नई मंडी में धान का जायजा लेते आदित्य सुरजेवाला व अन्य। विज्ञप्ति

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed