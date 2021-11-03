Kaithal News: बलिदानी नरेंद्र सिंधु की पुण्यतिथि पर परिवार ओर प्रशासनिक अधिकारियों को किया आमंत्रित

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एसोसिएशन के प्रधान जगजीत फौजी ने बताया कि कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा और तैयारियों के लिए 6 सितंबर को सुबह नौ बजे हनुमान वाटिका में एसोसिएशन की मासिक बैठक होगी। बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले किठाना रोड स्थित रोहेड़ा बस अड्डे पर बने शहीद स्मारक पर बलिदानी नरेंद्र सिंधु को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। विज्ञापन

इसके बाद विद्यालय परिसर में सर्वोच्च बलिदानी की प्रतिमा का अनावरण जिला उपायुक्त अपराजिता की ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, कार्यरत सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक, ग्रामवासी और स्कूली विद्यार्थी शामिल होंगे। देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी शहीद को नमन किया जाएगा। लोक गायक फौजी कर्मवीर देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे। एसोसिएशन के प्रधान जगजीत फौजी ने बताया कि कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा और तैयारियों के लिए 6 सितंबर को सुबह नौ बजे हनुमान वाटिका में एसोसिएशन की मासिक बैठक होगी। बैठक में कार्यक्रम की व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले किठाना रोड स्थित रोहेड़ा बस अड्डे पर बने शहीद स्मारक पर बलिदानी नरेंद्र सिंधु को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी।इसके बाद विद्यालय परिसर में सर्वोच्च बलिदानी की प्रतिमा का अनावरण जिला उपायुक्त अपराजिता की ओर से किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, कार्यरत सैन्य अधिकारी, पूर्व सैनिक, ग्रामवासी और स्कूली विद्यार्थी शामिल होंगे। देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी शहीद को नमन किया जाएगा। लोक गायक फौजी कर्मवीर देशभक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे।

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राजौंद। रोहेड़ा गांव में शौर्य चक्र से सम्मानित बलिदानी लांसनायक नरेंद्र सिंधु की पुण्यतिथि 8 सितंबर को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई जाएगी। कार्यक्रम का आयोजन शहीद लांसनायक नरेंद्र सिंधु राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में किया जाएगा। कार्यक्रम के लिए पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन कैथल और शहीद परिवार की ओर से प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि के बाद विद्यालय परिसर में उनकी प्रतिमा का अनावरण भी होगा।