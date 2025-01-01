Kaithal News: हॉकी खेल नर्सरी के आठ खिलाड़ियों का चयन

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गुहला-चीका। चीका हॉकी खेल नर्सरी की आठ खिलाड़ियों का 59वीं स्कूल राज्य स्तरीय छात्रा हॉकी प्रतियोगिता के लिए जिला कैथल की टीम में चयन हुआ है। सभी चयनित खिलाड़ियों को शनिवार को कोच नरेश कुमार ने प्रतियोगिता के प्रशिक्षण शिविर के लिए रवाना किया।चयनित खिलाड़ियों में अर्शजोत कौर, हरमन, हर्षिता और नगमा का अंडर-19 वर्ग में चयन हुआ है। वहीं शिवानी, संजना और काफिया अंडर-17 वर्ग में तथा परनीत कौर अंडर-14 वर्ग में जिला कैथल की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। राज्य स्तरीय छात्रा हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन 16 से 18 सितंबर तक सिरसा में किया जाएगा। प्रतियोगिता से पहले खिलाड़ियों को प्रशिक्षण शिविर में खेल की बारीकियों और मुकाबलों की तैयारी कराई जाएगी। खिलाड़ियों को रवाना करते समय राजकीय विद्यालय चीका के प्रधानाचार्य मेधाव्रत शर्मा ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। कोच नरेश कुमार ने भी खिलाड़ियों से प्रतियोगिता में पूरी मेहनत और अनुशासन के साथ खेलने का आह्वान किया।