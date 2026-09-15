Kaithal News: दिव्यांग संघर्ष समिति की बैठक में समस्याओं पर चर्चा

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कैथल। हनुमान वाटिका में दिव्यांग संघर्ष समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दिव्यांगजनों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान के लिए विचार-विमर्श किया गया। समिति के पदाधिकारी पंकज नारंग ने कहा कि दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ उनकी लंबित मांगों का भी प्राथमिकता से समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को पेंशन, प्रमाणपत्र और अन्य सुविधाएं प्राप्त करने में किसी तरह की परेशानी नहीं आनी चाहिए। बैठक में मौजूद सदस्यों ने अपनी समस्याएं रखीं और संगठन को मजबूत करने और अधिकारों के लिए मिलकर आवाज उठाने पर सहमति जताई।