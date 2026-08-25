Kaithal News: डायल 112 की गाड़ी मकान के गेट से टकराई, तीन पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी दर्ज

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तेज रफ्तार में गेट से टकराई गाड़ीसीवन थाने में दी शिकायत में कुलदीप सिंह चीमा ने बताया कि 24 अगस्त की रात करीब नौ बजे डायल 112 की गाड़ी तेज रफ्तार में उनके मकान के गेट से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि आसपास के लोग घरों से बाहर निकल आए। हादसे में गाड़ी का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसका टायर भी फट गया। गाड़ी में एसपीओ जागीर सिंह, एसपीओ सुखविंद्र और ईएचसी दीपक सवार थे। चालक ने गाड़ी को वहां से आगे ले जाने का प्रयास किया लेकिन लोगों ने उसे रोक लिया। इस दौरान वाहन में शराब की बोतल भी दिखी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सभी कर्मचारी नशे में थे। जिस कारण गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई है।वीडियो में पुलिसकर्मी से सवाल करते दिखे लोगघटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में युवक पुलिसकर्मी से शराब पीकर वाहन चलाने के बारे में सवाल करता दिखाई दे रहा है। इसमें एक युवक पुलिसकर्मी से पूछ रहा है कि शराब पी है या नहीं? इस पर पुलिसकर्मी जवाब देता है, तो क्या हो गया। सूचना मिलने पर सीवन थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस टीम ने डायल 112 के तीनों कर्मचारियों को धक्के मारकर पीसीआर में बैठाया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने डायल 112 जैसी आपात सेवा में तैनात कर्मचारियों के नशे में होने पर सवाल उठाए।पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कराई मेडिकल जांचसीवन थाना प्रभारी जयभगवान ने बताया कि तीनों कर्मचारियों की मेडिकल जांच करवाई गई है। मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।