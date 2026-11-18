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श्रद्धालु भजनों पर झूमने लगे और फूलों की वर्षा कर बाल गोपाल का स्वागत किया। कथावाचिका जय किशोरी ने कहा कि जब-जब धरती पर अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब-तब भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने देवकी और वसुदेव के घर भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि को आधी रात में जन्म लिया। उन्होंने कहा कि भगवान का जन्म केवल धरती पर अधर्म का नाश करने के लिए ही नहीं, बल्कि मनुष्य के मन के अंधकार को मिटाने का संदेश भी देता है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है।आचार्य सुनील निकुंज भारद्वाज ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य को सत्कर्म और भक्ति की प्रेरणा मिलती है। इससे जीवन में सुख-शांति का मार्ग प्रशस्त होता है। कथा में श्रद्धालुओं ने हाजिरी लगाते हुए प्रसाद ग्रहण किया।