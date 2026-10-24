फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Deliberations on strengthening the organization, enhancing mutual coordination, and increasing membership

Kaithal News: संगठन को मजबूत बनाने, आपसी तालमेल और सदस्यता बढ़ाने पर मंथन

Sat, 24 Oct 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
Deliberations on strengthening the organization, enhancing mutual coordination, and increasing membership
सामाजिक चिकित्सक महासंघ की बैठक में मौजूद पदाधिकारी एवं सदस्य। विज्ञ​प्ति
राजौंद। सामाजिक चिकित्सक महासंघ जिला कमेटी की बैठक डॉ. राजन गुप्ता के निवास पर आयोजित की गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन में आपसी तालमेल बढ़ाने, सदस्यता का विस्तार करने और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने पर चर्चा करना रहा। बैठक में प्रदेश और जिला स्तर के पदाधिकारियों ने संगठन की आगामी गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया। बैठक में इंडियन मेडिकल प्रेक्टिशनर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सुभाष सैनी मुख्य रूप से पहुंचे। उन्होंने कहा कि एकता में रहकर संगठन और समाज के लिए बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने सभी साथियों से मिलजुलकर कार्य करने और संगठन को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।
विज्ञापन

सामाजिक चिकित्सक महासंघ हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सुरेश शर्मा ने भी बैठक में शिरकत की। उन्होंने उपस्थित सदस्यों को संगठन की कार्यप्रणाली से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में संगठन की सदस्यता है और इसे और अधिक बढ़ाने के लिए सभी पदाधिकारियों को मिलकर प्रयास करने चाहिए। उन्होंने चिकित्सकों से जिम्मेदारीपूर्ण प्रैक्टिस करने और सामाजिक कार्यों में भी भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया।
विज्ञापन

जिला अध्यक्ष डॉ. तेजपाल खटकड़ ने बाहर से पहुंचे सभी पदाधिकारियों और सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि जिला कमेटी के सभी साथी मिलकर संगठन को मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे और सदस्यता बढ़ाने के साथ संगठन की गतिविधियों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक के दौरान राज्य कमेटी में शामिल किए गए पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इनमें डॉ. तेजबीर मलिक, डॉ. पवन रोहेड़ा, सिवन ब्लॉक से डॉ. राजन गुप्ता और डॉ. राजेंद्र शर्मा शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed