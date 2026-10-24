Kaithal News: राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में डीएवी कॉलोनी निवासी दर्शन सिंह दिखाएंगे दम

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डीएवी कॉलोनी निवासी दर्शन सिंह सिंह फुटबॉल में अपनी प्रतिभा निखारने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। वे सुबह व शाम को पुलिस लाइन फुटबाॅल नर्सरी में तैयारी करते हैं। कोच पवन सैनी, संदीप और अभिषेक शर्मा सहयोग कर रहे हैं।खेल के प्रति लगन और प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन के कारण उन्होंने अलग-अलग स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन होना उनके खेल कॅरिअर में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब उनकी नजर राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने और अपनी टीम के लिए योगदान देने पर रहेगी।हरियाणा लीग में स्वर्ण पदक जीतकर बढ़ाया मानदर्शन सिंह ने वर्ष 2024-25 में हरियाणा लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया था। इस प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपनी खेल क्षमता का परिचय दिया। इसी सत्र में सिरसा में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर फुटबॉल प्रतियोगिता में भी स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल की। लगातार दो प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। वर्ष 2024-25 में सीबीएसई की राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में भी भाग ले चुके हैं। यह प्रतियोगिता गुजरात के बोपाल में आयोजित हुई थी। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में खेलने से उन्हें दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अनुभव मिला।चंडीगढ़ चैलेंज कप में हासिल किया स्वर्ण पदकवर्ष 2025-26 में दर्शन सिंह ने चंडीगढ़ चैलेंज कप फुटबॉल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके अलावा उन्होंने वर्ष 2025-26 में रोहतक में आयोजित हरियाणा ओलंपिक संघ की प्रतियोगिता में भी भाग लिया। अलग-अलग प्रतियोगिताओं में खेलने से उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक फुटबॉल का अनुभव मिला।राजौंद में क्लस्टर प्रतियोगिता के दौरान जीता कांस्य पदकवर्ष 2026-27 में कैथल के राजौंद में आयोजित सीबीएसई क्लस्टर फुटबॉल प्रतियोगिता में दर्शन सिंह ने कांस्य पदक जीता। इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के साथ उन्होंने आगे बढ़ने की दिशा में प्रयास जारी रखे। अब एसजीएफआई की राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन होने से उन्हें प्रतिभा दिखाने का बड़ा अवसर मिला है। दर्शन सिंह की उपलब्धियां दर्शाती हैं कि नियमित अभ्यास और प्रतियोगिताओं में भागीदारी खिलाड़ियों को आगे बढ़ने में मदद करती है। राष्ट्रीय स्तर पर चयन के बाद उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। बलिया में होने वाली प्रतियोगिता में वह अपनी टीम के साथ मैदान पर उतरेंगे और जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे।