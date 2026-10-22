Kaithal News: सुबह-शाम बढ़ी ठंड, अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम 18 डिग्री पर पहुंचा

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आने वाले दिनों में बदल सकता है मौसम

कृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य समन्वयक रमेश चंद्र ने बताया कि मौसम में लगातार बदलाव के कारण आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सुबह और शाम की ठंडक बढ़ने के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट आने पर लोगों को दोपहर में राहत के बजाय ठंड महसूस हो सकती है। हालांकि मौसम में बदलाव की स्थिति और तापमान के सटीक अनुमान के लिए मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखना जरूरी है। विज्ञापन



बदलते मौसम में स्वास्थ्य का रखें ध्यान

डॉ. जितेंद्र गिल ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान सर्दी, खांसी, गले में खराश और एलर्जी जैसी परेशानियां कुछ लोगों में बढ़ सकती हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह और शाम ठंड होने पर शरीर को पर्याप्त गर्म रखना चाहिए और तापमान के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। डॉक्टरों की सलाह है कि पर्याप्त पानी पीते रहें, संतुलित भोजन करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। ठंडे वातावरण से अचानक गर्म जगह पर जाने या इसके विपरीत स्थिति में शरीर को अनुकूल होने का समय देना चाहिए। यदि बुखार, सांस लेने में परेशानी या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें तो चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। आने वाले दिनों में बदल सकता है मौसमकृषि विज्ञान केंद्र के मुख्य समन्वयक रमेश चंद्र ने बताया कि मौसम में लगातार बदलाव के कारण आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। सुबह और शाम की ठंडक बढ़ने के साथ दिन के तापमान में भी गिरावट आने पर लोगों को दोपहर में राहत के बजाय ठंड महसूस हो सकती है। हालांकि मौसम में बदलाव की स्थिति और तापमान के सटीक अनुमान के लिए मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान पर नजर रखना जरूरी है।बदलते मौसम में स्वास्थ्य का रखें ध्यानडॉ. जितेंद्र गिल ने बताया कि मौसम में बदलाव के दौरान सर्दी, खांसी, गले में खराश और एलर्जी जैसी परेशानियां कुछ लोगों में बढ़ सकती हैं। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। सुबह और शाम ठंड होने पर शरीर को पर्याप्त गर्म रखना चाहिए और तापमान के अनुसार कपड़े पहनने चाहिए। डॉक्टरों की सलाह है कि पर्याप्त पानी पीते रहें, संतुलित भोजन करें और नियमित दिनचर्या बनाए रखें। ठंडे वातावरण से अचानक गर्म जगह पर जाने या इसके विपरीत स्थिति में शरीर को अनुकूल होने का समय देना चाहिए। यदि बुखार, सांस लेने में परेशानी या अन्य गंभीर लक्षण दिखाई दें तो चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए।

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कैथल। मौसम में बदलाव के साथ सुबह और शाम ठंड का असर दिखना शुरू हो गया है। तापमान में गिरावट के कारण लोगों को सुबह घरों से निकलते समय और शाम को लौटते हुए हल्की ठंड महसूस होने लगी है। जिले में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिन के समय धूप निकलने से गर्मी का अहसास बना हुआ है जबकि सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहने लगा है। मौसम के इस बदलाव के बीच आने वाले दिनों में तापमान में और उतार-चढ़ाव होने की संभावना है। नवंबर में तापमान में ओर ज्यादा गिरावट आएगी।