Kaithal News: बच्चों ने चित्रों से दिया संदेश, पराली जलाना नहीं पर्यावरण बचाना है

गुहला-चीका। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को पराली प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि विभाग की ओर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कसौर और खेड़ी गुलाम अली में पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का विषय पराली में है सोना, इसे जलाना नहीं रखा गया। विद्यार्थियों ने चित्रों के माध्यम से पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण और इसके उचित प्रबंधन का संदेश दिया। बच्चों ने अपनी पेंटिंग में पराली के धुएं से होने वाले नुकसान, बीमारियों, पराली से खाद, बिजली और गत्ता बनाने, सुपर सीडर व हैप्पी सीडर के उपयोग और पेड़ लगाकर प्रदूषण कम करने जैसे विषयों को दर्शाया। प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को कृषि विभाग की ओर से प्रशंसा पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कृषि अधिकारी गुहला डॉ. कंचन शर्मा ने कहा कि बच्चे जागरूकता के सबसे प्रभावी माध्यम हैं। उनके माध्यम से पराली न जलाने का संदेश किसानों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है।

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