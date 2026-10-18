फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Case of Rahul, accused of opening fire on a police team, transferred to the Sessions Court.

Kaithal News: पुलिस टीम पर फायरिंग के आरोपी राहुल का मामला सेशन कोर्ट भेजा

Sun, 18 Oct 2026 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Case of Rahul, accused of opening fire on a police team, transferred to the Sessions Court.
कैथल। कलायत क्षेत्र के गांव बाता के पास पुलिस टीम पर फायरिंग करने के आरोपी राहुल उर्फ बच्ची का मामला सेशन कोर्ट में भेज दिया गया है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी तुषार शर्मा की अदालत ने आदेश दिया। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास और शस्त्र अधिनियम के तहत चालान पेश किया गया था। अब मामले की सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी।
विज्ञापन

आरोपी पर 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार 7 अगस्त 2026 को कलायत क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि फतेहाबाद जिले के टोहाना स्थित राजनगर निवासी राहुल उर्फ बच्ची गांव बाता के पास मौजूद है। पुलिस टीम उसकी तलाश में पहुंची तो हाईवे पर पुल के पास एक युवक दिखाई दिया। पुलिस की गाड़ी देखकर उसने भागने का प्रयास किया। पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया।
विज्ञापन


आरोपी से 32 बोर की देसी पिस्तौल बरामद
पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32 बोर की देसी पिस्तौल बरामद की थी। घायल राहुल को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल कैथल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर हथियार और कारतूस जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजे थे। इस मामले में सात अगस्त को कलायत थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) और शस्त्र अधिनियम की धाराओं 27(2) व 25(1-बी)(ए) के तहत चालान पेश किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed