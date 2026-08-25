फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Body of man, aged around 50, found near Pyoda Bridge; identity not established.

Kaithal News: प्योदा पुल के पास मिला करीब 50 वर्षीय व्यक्ति का शव, नहीं हुई पहचान

Tue, 25 Aug 2026 11:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:16 PM IST
विज्ञापन
Body of man, aged around 50, found near Pyoda Bridge; identity not established.
कैथल। प्योदा पुल के पास मंगलवार शाम करीब चार बजे एक व्यक्ति का शव मिला। शव की सूचना प्योदा गांव के ग्रामीणों ने डायल 112 पर दी। सूचना मिलने के बाद 112 टीम मौके पर पहुंची। टीम ने तुरंत तितरम थाना पुलिस टीम को सूचना दी।
विज्ञापन

तितरम थाना प्रभारी रमेश कुमार ने बताया कि पुलिस को प्योदा के ग्रामीणों से व्यक्ति का शव मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आसपास के क्षेत्र की जांच की और मृतक की पहचान के प्रयास किए लेकिन अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। मृतक की उम्र करीब 50 वर्ष के करीब है। उसने लोवर और टी-शर्ट पहन रखी थी। पुलिस ने शव को पहचान के लिए सिविल अस्पताल कैथल के पोस्टमार्टम कक्ष में रखवा दिया है। पुलिस आसपास के गांवों में भी मृतक के बारे में जानकारी जुटा रही है। इसके साथ ही शव की पहचान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पहचान होने के बाद ही मृतक के बारे में अन्य जानकारी स्पष्ट हो सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed