Kaithal News: आरकेएसडी कॉलेज में छात्राओं ने सजाए करवे और थालियां

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

प्रधान प्रबंधक समिति के प्रधान अश्विनी शोरेवाले ने आयोजन की सराहना करते हुए छात्राओं को करवा चौथ की शुभकामनाएं दीं। प्राचार्य डॉ. गगन मित्तल ने कहा कि सांस्कृतिक और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण में भी सहायक हैं। प्राचार्य प्रभारी संध्याकालीन सत्र हरिंदर गुप्ता, डॉ. अनिल जिंदल और महाविद्यालय की पुरातन छात्रा अंजू भी मौजूद रहीं।प्रतियोगिताओं में इन्होंने मारी बाजीमेहंदी प्रतियोगिता में खुशी और यशिका ने संयुक्त रूप से प्रथम, मोनिका व डिंपल ने द्वितीय और पायल व तानिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मधु और अंजली को सांत्वना पुरस्कार मिला। थाली सजावट प्रतियोगिता में मेधावी प्रथम, शिवानी द्वितीय और मंजू तृतीय स्थान पर रहीं। करवा सजावट में शिवानी ने प्रथम, महक ने द्वितीय और चेतना ने तृतीय स्थान हासिल किया। चूड़ी सजावट प्रतियोगिता में इशिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।निर्णायक मंडल ने किया प्रतिभागियों का मूल्यांकनप्रतियोगिताओं में डॉ. गीता गोयल, डॉ. मंजुला गोयल, डॉ. विनय सिंघल, डॉ. सुरुचि शर्मा, डॉ. रचना, डॉ. पूजा, डॉ. प्रीति, डॉ. संयोगिता, डॉ. आशा और डॉ. पूजा गोयल ने निर्णायक मंडल की भूमिका निभाई। कार्यक्रम के सफल आयोजन में महिला प्रकोष्ठ की संयोजक डॉ. इला गुप्ता सहित डॉ. शिल्पी अग्रवाल, डॉ. रेखा रानी, डॉ. चेतना, डॉ. अंजलि, डॉ. हिमांशी, नेहा चौधरी, निशा मित्तल और भावना का योगदान रहा।