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फार्मेसी शुरू होने से मरीजों को बाजार की तुलना में कम कीमत पर दवाएं और सर्जिकल उपकरण उपलब्ध हो सकेंगे। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कैथल सहित अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, महेंद्रगढ़, नूंह, पलवल, पंचकूला, पानीपत, रेवाड़ी, सोनीपत और यमुनानगर के जिला अस्पतालों में एक साथ अमृत फार्मेसी शुरू की जाएगी। कैथल में इसके लिए अस्पताल परिसर में अलग बूथ तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से फार्मेसी को उद्घाटन से पहले पूरी तरह चालू करने, जरूरी दवाओं का स्टॉक रखने और पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं।जन औषधि केंद्र होने के बावजूद बाहर से खरीदनी पड़ती हैं दवाएंजिला नागरिक अस्पताल में पहले से प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र संचालित है लेकिन यहां सभी प्रकार की दवाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण मरीजों को कई बार निजी मेडिकल स्टोरों से दवाएं खरीदनी पड़ती हैं। अस्पताल की डिस्पेंसरी में भी मरीजों को दवाओं के लिए कतार में लगना पड़ता है। कई बार निर्धारित दवा उपलब्ध नहीं होने से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। विशेषकर गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को महंगी दवाओं पर काफी खर्च करना पड़ता है। अमृत फार्मेसी शुरू होने के बाद अस्पताल परिसर में ही रियायती दरों पर दवाएं मिलने से मरीजों को राहत मिलने की उम्मीद है।गंभीर बीमारियों की महंगी दवाएं भी मिलेंगीअमृत फार्मेसी में सामान्य दवाओं के अलावा कैंसर सहित गंभीर बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली महंगी दवाएं और सर्जिकल उपकरण भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इससे मरीजों को दवाओं के लिए अलग-अलग दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही समय और इलाज पर होने वाले खर्च में भी बचत होगी।अमृत फार्मेसी के उद्घाटन के लिए अस्पताल में तैयारियां की जा रही हैं। निर्देशानुसार फार्मेसी को पूरी तरह क्रियाशील करने, जरूरी दवाओं की उपलब्धता और स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, ताकि उद्घाटन के बाद मरीजों को इसका लाभ मिल सके। इससे मरीजों को कम कीमत पर दवाएं उपलब्ध होंगी और उन्हें बाहर से महंगी दवाएं खरीदने की परेशानी कम होगी।डॉ. बलविंद्र गर्ग, सिविल सर्जन, कैथल