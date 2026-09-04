फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Accused thief's bike skidded; he fell and broke his leg.

Kaithal News: चोरी के आरोपी की बाइक फिसली, गिरकर पैर टूटा

Fri, 04 Sep 2026 11:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Accused thief's bike skidded; he fell and broke his leg.
पैर टूटने के बाद आरोपी को अस्पताल ले जाती पुलिस। सोशल मीडिया
कैथल। पूंडरी व बाता क्षेत्र में चोरी की वारदातों में वांछित आरोपी टोहाना निवासी रवि को सीआईए कलायत द्वारा पीछा करके काबू कर लिया गया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी द्वारा तेज गति से बाइक भगाई गई। इस दौरान आरोपी बाइक से फिसलकर गिर गया, बाइक से गिरकर चोट लगने कारण उसका पैर भी टूट गया। जिसके बाद उसे काबू कर उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल कैथल में भर्ती कराया गया। सीआईए कलायत प्रभारी एएसआई मनीष कुमार ने बताया कि सीआईए कलायत के एचसी विनोद कुमार की टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए रात्रि गश्त के दौरान कलायत क्षेत्र में मौजूद थी।
विज्ञापन

सूचना मिली कि पूंडरी व बाता में कई चोरी की वारदात करने के मामलों में शामिल टोहाना निवासी आरोपी तितरम क्षेत्र में एक बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पर घूम रहा है। बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पर सवार एक युवक पुलिस को तितरम से शेरूखेड़ी रोड पर दिखाई दिया। पुलिस टीम को देखकर उसने अपनी बाइक तेज गति से भगा ली। तेज गति के कारण खड्डे में बेलेंस बिगड़ने के कारण बाइक फिसल गई तथा बाइक सवार सड़क पर गिर गया। उसके उपरांत पुलिस टीम द्वारा उसे तुरंत काबू कर लिया गया।
विज्ञापन

जांच के दौरान बाइक से गिरने के दौरान युवक का बायां पैर टूटा गया। युवक की पहचान टोहाना निवासी रवि के रूप में हुई। आरोपी रवि 2 अगस्त की रात बाता बस अड्डा के पास स्थित 5 दुकानों में चोरी के मामले में और 28 जुलाई की रात पूंडरी स्थित 9 दुकानों में चोरी का वारदातों में वांछित था। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला नागरिक अस्पताल कैथल में भर्ती कराया गया। उक्त चोर गिरोह के 2 सदस्यों को कैथल पुलिस द्वारा पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी रवि पर पहले भी चोरी के करीब 11 मामले दर्ज है। पुलिस द्वारा नियमानुसार आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed