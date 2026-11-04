Kaithal News: 40 लाख से डंकी रूट से अमेरिका गए युवक की हार्ट अटैक से माैत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:35 PM IST
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:35 PM IST
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कैथल। गांव प्यौदा निवासी भीम गिल की अमेरिका में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे करीब सात साल पहले परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए अमेरिका गए थे।
27 अक्तूबर को कैलिफोर्निया के फ्रिजनों में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। साथ रहने वाले लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भीम करीब 40 लाख रुपये खर्च कर डंकी रूट से अमेरिका गए थे।
इसके लिए उनके परिवार ने कुछ रुपये उधार लिए थे। उन्होंने करीब एक एकड़ जमीन भी गिरवी रखी थी। वे कैलिफोर्निया के फ्रिजनों में गाड़ी चलाने का काम करते थे। भीम की मौत की खबर से गांव में शोक का माहौल है। परिजनों ने सरकार और अन्य संस्थाओं से भीम का शव भारत लाने में सहयोग करने का आग्रह किया है।
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27 अक्तूबर को कैलिफोर्निया के फ्रिजनों में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। साथ रहने वाले लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भीम करीब 40 लाख रुपये खर्च कर डंकी रूट से अमेरिका गए थे।
इसके लिए उनके परिवार ने कुछ रुपये उधार लिए थे। उन्होंने करीब एक एकड़ जमीन भी गिरवी रखी थी। वे कैलिफोर्निया के फ्रिजनों में गाड़ी चलाने का काम करते थे। भीम की मौत की खबर से गांव में शोक का माहौल है। परिजनों ने सरकार और अन्य संस्थाओं से भीम का शव भारत लाने में सहयोग करने का आग्रह किया है।
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