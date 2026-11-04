फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   A young man who traveled to America via the donkey route for Rs 40 lakh died of a heart attack.

Kaithal News: 40 लाख से डंकी रूट से अमेरिका गए युवक की हार्ट अटैक से माैत

Wed, 04 Nov 2026 11:35 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
A young man who traveled to America via the donkey route for Rs 40 lakh died of a heart attack.
भीम गिल
कैथल। गांव प्यौदा निवासी भीम गिल की अमेरिका में हार्ट अटैक से मौत हो गई। वे करीब सात साल पहले परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए अमेरिका गए थे।
विज्ञापन

27 अक्तूबर को कैलिफोर्निया के फ्रिजनों में उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। साथ रहने वाले लोग उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भीम करीब 40 लाख रुपये खर्च कर डंकी रूट से अमेरिका गए थे।

इसके लिए उनके परिवार ने कुछ रुपये उधार लिए थे। उन्होंने करीब एक एकड़ जमीन भी गिरवी रखी थी। वे कैलिफोर्निया के फ्रिजनों में गाड़ी चलाने का काम करते थे। भीम की मौत की खबर से गांव में शोक का माहौल है। परिजनों ने सरकार और अन्य संस्थाओं से भीम का शव भारत लाने में सहयोग करने का आग्रह किया है।

भीम गिल

भीम गिल

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed