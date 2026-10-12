Kaithal News: जिला स्तरीय खेल महाकुंभ में बॉक्सिंग में 20 खिलाड़ियों का चयन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। चौ. छोटू राम इंडोर स्टेडियम में हुए वुशू सैंडा के पुरुष वर्ग में 48 किलोग्राम में देव, 52 में अंशु, 56 में दीप, 60 में दीप चंद, 65 में विशाल, 70 में निशांत, 75 में कुलदीप, 80 में चेतन और 90 किलोग्राम में विजय कुमार का चयन हुआ है। महिला वर्ग में 48 किलोग्राम में मोहिका शर्मा, 52 में राशिका, 56 में सुमन, 60 में पायल, 65 में महक ढुल, 70 में प्रिया और 75 किलोग्राम में ज्योति देवी चयनित हुई हैं।ताओलू में 14 नाम शामिलवुशू ताओलू के पुरुष वर्ग में चांगक्वान के लिए श्याम सुंदर, ननक्वान में अभिषेक, दाओशू में योगेश कल्याण, ननगुन में गियान सिंह और तैजीक्वान में अंकित शर्मा का चयन हुआ है। महिला वर्ग में चांगक्वान के लिए सवेरा, ननक्वान में रितु रानी और तैजीक्वान में मोनिका के नाम शामिल हैं। इसके अलावा पायल, ट्विंकल, राजपति, नीलम, सिमरन और मुस्कान रानी भी विभिन्न इवेंट में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।बॉक्सिंग में 20 खिलाड़ियों का चयनबॉक्सिंग के पुरुष वर्ग में 50 किलोग्राम में लक्की, 55 में कार्तिक, 60 में योगेश ढांडा, 65 में रूबल ढांडा, 70 में अंकुश, 75 में विमल, 80 में यशविंद्र, 85 में हर्ष, 90 में प्रिंस और 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में सुमित चयनित हुए हैं। वहीं महिला वर्ग में 48 किलोग्राम में निष्ठा, 51 में प्रीति, 54 में पायल, 57 में काजल, 60 में नैंसी, 65 में तान्या, 70 में संजना, 75 में प्रिया, 80 में अंतिम और 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में अंतिम चंदाना का चयन हुआ है।बास्केटबॉल में भी टीमें चयनितबास्केटबॉल में लड़कों और लड़कियों के 12-12 खिलाड़ियों का चयन किया गया है।आज इन खेलों के होंगे मुकाबलेजिला स्तरीय खेल महाकुंभ के तहत मंगलवार को बेसबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, खो-खो, क्रिकेट, लॉन टेनिस, कुश्ती और कराटे सहित विभिन्न खेलों के मुकाबले होंगे। जिला खेल अधिकारी राजरानी ने खिलाड़ियों को आधार कार्ड, निवास प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाणपत्र और संबंधित पहचान पत्र सहित जरूरी दस्तावेज लेकर सुबह 8 बजे संबंधित खेल स्टेडियम में पहुंचने के निर्देश दिए हैं।