फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   Youth from Bhalauth arrested for snatching

Jind News: झपटमारी में भालौठ का युवक गिरफ्तार

Tue, 20 Oct 2026 03:03 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:03 AM IST
विज्ञापन
Youth from Bhalauth arrested for snatching
रोहतक। पुलिस ने गोहाना रोड पर वीटा प्लांट के पास हनुमान कॉलोनी की महिला संतोष से झपटमारी के आरोप में दो युवकों भालौठ गांव निवासी साहिल व अजय को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत के चलते जेल भेजा गया है।
विज्ञापन

एफआईआर के मुताबिक, पांच सितंबर को हनुमान कॉलोनी निवासी संतोष ने बताया कि वह अपने पति के साथ कार में बैठकर गोहाना रोड नजदीक वीटा प्लांट की तरफ जा रही थी। तभी एक युवक ने झपटा मारकर सोने की चेन तोड़ ली थी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed