Jind News: नांदल खाप आज करेगी प्रतिभाओं को सम्मानित
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:04 AM IST
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:04 AM IST
विज्ञापन
रोहतक । अखिल भारतीय नांदल खाप 20 अक्तूबर को नांदल भवन बोहर में भाई मिलन समारोह आयोजित करेगी। इस समारोह में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के खाप से जुड़े गांवों के सदस्य शामिल होंगे। खाप प्रधान ओमप्रकाश नांदल ने बताया कि समारोह में मेल-मिलाप, प्रभु भजन और खानपान की व्यवस्था होगी। खाप, गोत्र और गांवों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। दूसरे सामाजिक मुद्दों पर भी विचार-विमर्श होगा। संवाद
विज्ञापन