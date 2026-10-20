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Jind News: दुर्गा अष्टमी पर गोकर्ण तीर्थ में 1100 कन्याओं का पूजन

Tue, 20 Oct 2026 03:01 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 03:01 AM IST
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young girls at Gokarna Tirtha on Durga Ashtami
24-सर्कुलर रोड ​स्थित पुरी धाम में हवन करते महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपुरी व अन्य ।स्रोत : श्रद्ध
रोहतक। नवरात्र के अवसर पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा गया। दुर्गा अष्टमी के पावन पर्व पर सोमवार को घरों और मंदिरों में मां महागौरी की विशेष पूजा-अर्चना की गई। इस दौरान कन्या पूजन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कन्याओं को भोजन भी कराया गया।
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गोकर्ण तीर्थ में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां 1100 कन्याओं का पूजन किया गया। उप आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी महाराज ने 1100 कन्याओं के पैर पखारे और उनके मस्तक पर रोली-अक्षत का तिलक लगाया। इसके पश्चात पूरी श्रद्धा के साथ सभी कन्याओं को हलवा, पूरी और चने का विशेष प्रसाद परोसा गया। पूजन संपन्न होने के बाद सभी कन्याओं को दक्षिणा, फल और विशेष उपहार भेंट कर विदा किया गया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया।
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उधर, दुर्गा भवन मंदिर में भी 108 कन्याओं का विधि-विधान से पूजन हुआ। इन कन्याओं के पैर धोए गए, तिलक लगाया गया और चुनरी पहनाई गई। पूजन के बाद उन्हें हलवा, छोले और पूरी का प्रसाद दिया गया। कन्याओं को दक्षिणा और उपहार भी भेंट किए गए। आचार्य मनोज मिश्र ने बताया कि मां महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा अन्य मंदिरों और घरों में भी कन्या पूजन किया गया।
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कन्या पूजन से पहले हुआ हवन
सर्कुलर रोड स्थित पुरिधाम में महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपुरी के सानिध्य में सोमवार को दुर्गा अष्टमी के अवसर पर सुबह हवन कर पूर्णाहुति दी गई। इसके पश्चात 251 कन्याओं का पूजन किया गया। रात 9 बजे से माता की चौकी लगाई गई और भजन-कीर्तन हुए। इस अवसर पर कार्तिकपुरी, शांतपुरी, सिमरणपुरी, प्रसन्नपुरी, करतारपुरी, आनंदपुरी, आदित्यपुरी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।

24-सर्कुलर रोड स्थित पुरी धाम में हवन करते महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपुरी व अन्य ।स्रोत : श्रद्ध

24-सर्कुलर रोड स्थित पुरी धाम में हवन करते महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपुरी व अन्य ।स्रोत : श्रद्ध

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