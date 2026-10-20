Jind News: दुर्गा अष्टमी पर गोकर्ण तीर्थ में 1100 कन्याओं का पूजन

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गोकर्ण तीर्थ में एक बड़ा आयोजन हुआ, जहां 1100 कन्याओं का पूजन किया गया। उप आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कपिलपुरी महाराज ने 1100 कन्याओं के पैर पखारे और उनके मस्तक पर रोली-अक्षत का तिलक लगाया। इसके पश्चात पूरी श्रद्धा के साथ सभी कन्याओं को हलवा, पूरी और चने का विशेष प्रसाद परोसा गया। पूजन संपन्न होने के बाद सभी कन्याओं को दक्षिणा, फल और विशेष उपहार भेंट कर विदा किया गया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया गया।उधर, दुर्गा भवन मंदिर में भी 108 कन्याओं का विधि-विधान से पूजन हुआ। इन कन्याओं के पैर धोए गए, तिलक लगाया गया और चुनरी पहनाई गई। पूजन के बाद उन्हें हलवा, छोले और पूरी का प्रसाद दिया गया। कन्याओं को दक्षिणा और उपहार भी भेंट किए गए। आचार्य मनोज मिश्र ने बताया कि मां महागौरी की आराधना से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा अन्य मंदिरों और घरों में भी कन्या पूजन किया गया।कन्या पूजन से पहले हुआ हवनसर्कुलर रोड स्थित पुरिधाम में महामंडलेश्वर स्वामी कर्णपुरी के सानिध्य में सोमवार को दुर्गा अष्टमी के अवसर पर सुबह हवन कर पूर्णाहुति दी गई। इसके पश्चात 251 कन्याओं का पूजन किया गया। रात 9 बजे से माता की चौकी लगाई गई और भजन-कीर्तन हुए। इस अवसर पर कार्तिकपुरी, शांतपुरी, सिमरणपुरी, प्रसन्नपुरी, करतारपुरी, आनंदपुरी, आदित्यपुरी सहित अनेक श्रद्धालु मौजूद रहे।