Jind News: कॉलेज में डिजिटल शिक्षण पर कार्यशाला आयोजित

विज्ञापन



मुख्य वक्ता भिवानी के द टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेज की सहायक प्रोफेसर अंजू ने डिजिटल मंचों को सुलभ बनाने पर जोर दिया।

महम। स्थानीय राजकीय महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ. सत्यव्रत सोलंकी की अध्यक्षता में प्लेसमेंट सेल की ओर से ‘उच्च शिक्षा के लिए डिजिटल शिक्षण मंच की संभावनाओं की खोज विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई।