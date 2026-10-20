Jind News: तापमान सामान्य से 4.4 डिग्री कम रहा

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रोहतक। जिले में दिनभर धूप व रात को ठंड का आलम बना हुआ है। दिनभर मौसम साफ रहता है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य तापमान की अपेक्षा 4.4 डिग्री सेल्सियस कम है। न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस रहा। यह सामान्य तापमान के लगभग बराबर ही है। जिले में आगामी सात दिनों तक मौसम में किसी भी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। इस दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 79 रहा। यह संतोषजनक श्रेणी में आता है। संवाद