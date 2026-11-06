Jind News: चीनी लड़ियों की चमक फीकी, मिट्टी के दीयों से रोशन हुई कुम्हारों की जिंदगी

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कारीगर गांव पोखड़ी निवासी मुकेश रानी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में चीनी लाइटों के बढ़ते चलन के कारण मिट्टी के दीयों की मांग काफी घट गई थी। मेहनत और लागत अधिक होने के बावजूद कमाई बेहद कम रह गई थी। कई बार तैयार दीये भी नहीं बिक पाते थे।ऐसे में परिवार के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता था। इस बार स्वदेशी सामान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ने से उनका काम पिछले वर्षों के मुकाबले करीब दोगुना हो गया है। इससे परिवार को अच्छी आमदनी की उम्मीद है।मुकेश रानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित ‘आशीर्वाद का दिया’ कार्यक्रम के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को 44 हजार मिट्टी के दीये उपलब्ध कराए थे। इसके अलावा उन्होंने दिवाली के लिए करीब 70 हजार मिट्टी के दीये तैयार किए हैं। मुकेश पिछले 10 वर्षों से मिट्टी के दीये बनाने का काम कर रही हैं। उन्होंने बताया कि दीये बनाने के लिए आसपास के गांवों से मिट्टी मंगवानी पड़ती है। एक डंपर चिकनी मिट्टी उनके घर तक पहुंचाने के लिए 2,500 से 3,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं।सामाजिक कार्यकर्ता अंतिमा भारद्वाज ने बताया कि इस बार बाजार में चीनी लड़ियों की बिक्री में करीब 30 से 40 प्रतिशत तक गिरावट आई है। लोग मिट्टी के दीये, मोमबत्तियां और स्वदेशी झालरें खरीद रहे हैं। मिट्टी के दीये खरीदना केवल परंपरा निभाना नहीं है। इससे उन परिवारों को भी रोजगार मिलता है, जिनकी आजीविका मिट्टी के बर्तनों और दीयों पर निर्भर है।डॉ. हर्षिता ने बताया कि मिट्टी के दीये हमारी संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा हैं। इनका इस्तेमाल पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर विकल्प है। चीनी लाइटें खराब होने पर इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक कचरा बढ़ाती हैं। वहीं मिट्टी के दीये प्राकृतिक सामग्री से तैयार होते हैं।पूनम रानी ने बताया कि दिवाली पर मिट्टी के दीये जलाने की परंपरा सदियों पुरानी है। घर में दीयों की रोशनी शुभ मानी जाती है। कुछ साल पहले तक लोग सजावट के लिए चीनी लड़ियों को अधिक पसंद करते थे। अब प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल अभियान के साथ स्वदेशी उत्पादों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसका फायदा मिट्टी के दीये बनाने वाले कुम्हारों को मिल रहा है।