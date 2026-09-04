फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Jind News ›   The city was painted in the colors of Kanha, a wave of faith surged in the temples...tableaux of Radha-Krishna captivated the hearts.

Jind News: कान्हा के रंग में रंगा शहर, मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब...राधा-कृष्ण की झांकियों ने मोहा मन

Fri, 04 Sep 2026 11:56 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
The city was painted in the colors of Kanha, a wave of faith surged in the temples...tableaux of Radha-Krishna captivated the hearts.
04जेएनडी25: ​​शिवकालोनी ​स्थित ​मंदिर में कान्हा को झूला झुलाते हुए श्रद्वालु। संवाद
जींद। श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के पर्व पर शुक्रवार को पूरा जींद कान्हा की भक्ति में डूबा नजर आया। सुबह से ही शहर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की आवाजाही शुरू हो गई थी। भक्तों ने मंदिरों में पहुंचकर भगवान श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप के दर्शन किए और उन्हें झूला झुलाकर पूजा-अर्चना की।
विज्ञापन

श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म तक व्रत रखा। मध्यरात्रि में कान्हा के जन्म के बाद विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर व्रत खोला गया। रानी तालाब स्थित भूतेश्वर मंदिर, सोमनाथ मनसा देवी मंदिर, जयंती देवी मंदिर, शिव मंदिर, माता वैष्णवी धाम, रघुनाथ मंदिर, रामा-कृष्ण मंदिर और सोहम आश्रम समेत शहर के विभिन्न मंदिरों में विशेष सजावट की गई।
विज्ञापन

मंदिरों को रंग-बिरंगी रोशनी, फूलों और सजावटी सामग्री से सजाया गया था। कई स्थानों पर भगवान श्रीकृष्ण और राधा की झांकियों के साथ अन्य देवी-देवताओं के स्वरूप भी प्रस्तुत किए गए। डीजे और भजन-कीर्तन के बीच कलाकारों ने कृष्ण-राधा के रूप में प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को खूब आकर्षित किया। नन्हे बच्चों का कान्हा और राधा के रूप में पहुंचना भी पर्व का खास आकर्षण रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


भीड़ नियंत्रित करने के लिए लगाए वालंटियर
जयंती देवी मंदिर के पुजारी पंडित नवीन कुमार शास्त्री ने बताया कि श्रद्धालुओं को झूला झुलाने के बाद लगातार आगे बढ़ाया गया, ताकि मंदिर परिसर में अधिक भीड़ एकत्रित न हो। इसके लिए वालंटियरों की ड्यूटी लगाई गई थी। मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए करीब दो क्विंटल साबूदाने की खीर प्रसाद के रूप में तैयार कर वितरित की गई।


व्रत के चलते फलों और मिठाइयों की बढ़ी मांग
जन्माष्टमी के व्रत के चलते बाजारों में फलों और मिठाइयों की मांग भी बढ़ी रही। व्रत खोलने के लिए श्रद्धालुओं ने केला, अमरूद सहित अन्य फलों की खरीदारी की। मांग बढ़ने के कारण फलों के दाम सामान्य दिनों से अधिक रहे। केले करीब 80 रुपये प्रति दर्जन बिके। मिठाई की दुकानों पर भी दिनभर ग्राहकों की भीड़ लगी रही।

फोटो कैप्शन
04जेएनडी25: शिवकालोनी स्थित मंदिर में कान्हा को झूला झुलाते हुए श्रद्वालु। संवाद
04जेएनडी26: जयंती देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने आए श्रद्वालु। संवाद
04जेएनडी27: कान्हा की वेशभूषा में छोटा बच्चा। संवाद

04जेएनडी25: शिवकालोनी स्थित मंदिर में कान्हा को झूला झुलाते हुए श्रद्वालु। संवाद

04जेएनडी25: शिवकालोनी स्थित मंदिर में कान्हा को झूला झुलाते हुए श्रद्वालु। संवाद

04जेएनडी25: शिवकालोनी स्थित मंदिर में कान्हा को झूला झुलाते हुए श्रद्वालु। संवाद

04जेएनडी25: शिवकालोनी स्थित मंदिर में कान्हा को झूला झुलाते हुए श्रद्वालु। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed