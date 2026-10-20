Jind News: आर्थिक प्रगति के साथ सतत विकास जरूरी, तभी मजबूत होगा सुशासन और जनविश्वास

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व्यवसाय और कानून दोनों ही निरंतर बदलते क्षेत्र हैं। इसलिए कानूनी प्रक्रियाओं और दृष्टिकोणों को बाजार की बदलती परिस्थितियों तथा कारोबारी जरूरतों के अनुरूप विकसित करना आवश्यक है। उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया। इस में 50 से अधिक विधि विशेषज्ञों और शिक्षाविदों के साथ 400 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया।आईआईएम रोहतक के निदेशक प्रो. धीरज शर्मा ने कहा कि लॉ समिट संस्थान की महत्वपूर्ण परंपरा बन चुका है। उन्होंने विद्यार्थियों को रटकर सीखने के बजाय सवाल पूछने, स्वतंत्र चिंतन करने और जिज्ञासा के साथ सीखने की आदत विकसित करने की सलाह दी। उन्होंने केंद्र सरकार के मिशन कर्मयोगी का उल्लेख करते हुए सार्वजनिक सेवा में पेशेवर दक्षता, नैतिक आचरण और जवाबदेही को महत्वपूर्ण बताया।सम्मेलन में कॉरपोरेट संस्थानों, वित्तीय सेवा कंपनियों और विधि फर्मों के विशेषज्ञों ने चार प्रमुख विषयों पर विचार-विमर्श किया। इनमें कानूनी सुशासन और व्यावसायिक प्रगति के बीच समन्वय, वित्तीय सेवाओं में नियामकीय विश्वास, आधुनिक कॉरपोरेट बोर्डरूम में सुशासन तथा कानूनी सलाहकारों की बदलती भूमिका शामिल रही।आईआईएम रोहतक के अनुसार, संस्थान में 1,600 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। संस्थान वर्ष 2021 से पांच वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन लॉ (आईपीएल) संचालित कर रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को कानूनी विशेषज्ञता के साथ व्यावसायिक और प्रबंधकीय दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर देना है।